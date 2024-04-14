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За 16 часов уровень реки в Кургане вырос почти на метр

За 16 часов уровень реки в Кургане вырос почти на метр

Уровень воды в Тоболе, протекающей в районе Кургана, продолжает быстро расти. За воскресенье, 14 апреля, он увеличился почти на метр – с 491 см до 585 см, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти.

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