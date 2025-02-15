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«Спартак» продаст легионера за рубеж, «ПСЖ» ищет замену конкуренту Сафонова. Трансферы и слухи дня

«Спартак» продаст легионера за рубеж, «ПСЖ» ищет замену конкуренту Сафонова. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииПолузащитник «Спартака» Хесус Медина близок к переходу в «Ботафого»Александр Мысякин, Sport24Полузащитник «Спартака» Хесус Медина близок к уходу из клуба.

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