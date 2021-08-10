Состоялась 44 (внеочередная) сессия Симферопольского районного совета II созыва

9 августа под председательством Главы муниципального образования Симферопольский район Республики Крым - председатель Симферопольского районного совета Галины Шабановой прошла 44 (внеочередная) сессия Симферопольского районного совета II созыва.
9 августа под председательством Главы муниципального образования Симферопольский район Республики Крым - председатель Симферопольского районного совета Галины Шабановой прошла 44 (внеочередная) сессия Симферопольского районного совета II созыва.
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