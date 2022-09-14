"Кросс нации" 2022 года пройдет в Уссурийске 24 сентября

"Кросс нации" 2022 года пройдет в Уссурийске 24 сентября

Во Всероссийском дне бега "Кросс нации" (6+) примут участие любители здорового образа жизни из всех муниципалитетов Приморского края.

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