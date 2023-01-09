В ЛНР нашли и задержали подростков, обученных Киевом диверсиям против РФ

На территории Луганской и Донецкой Народных Республик находили и задерживали корректировщиков. В их числе были дети, которые проходили организованное Киевом «военно-патриотическое» обучение, рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.
На территории Луганской и Донецкой Народных Республик находили и задерживали корректировщиков. В их числе были дети, которые проходили организованное Киевом «военно-патриотическое» обучение, рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.
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