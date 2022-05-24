Свыше 90% кораллов Большого Барьерного рифа обесцвечены

Более 90% кораллов Большого Барьерного рифа, обследованных в 2022 году, обесцвечены. Это уже четвертое крупнейшее обесцвечивание кораллов рифа за последние семь лет, сообщили ученые, которые провели исследование по поручению правительства Австралии.