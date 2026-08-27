ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

207 подписчиков

Полмиллиона гостей посетили зону Т2 на Казанской набережной

Полмиллиона гостей посетили зону Т2 на Казанской набережной

Полмиллиона гостей посетили этим летом игровую и лаунж-зону Т2 на Казанской набережной. Оператор стал титульным партнёром фестиваля "Газон" и превратил одно из самых любимых мест отдыха туляков в площадку для гигаэмоций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии