Полмиллиона гостей посетили зону Т2 на Казанской набережной

Полмиллиона гостей посетили этим летом игровую и лаунж-зону Т2 на Казанской набережной. Оператор стал титульным партнёром фестиваля "Газон" и превратил одно из самых любимых мест отдыха туляков в площадку для гигаэмоций.
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