Принц Уильям и Кейт Миддлтон сблизились после новости о раке

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стали ближе после того, как у принцессы диагностировали рак. Об этом сообщает издание Hello! Королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что проблемы со здоровьем Кейт Миддлтон только скрепили ее связь с принцем Уильямом.