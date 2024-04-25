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Принц Уильям и Кейт Миддлтон сблизились после новости о раке

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сблизились после новости о раке

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стали ближе после того, как у принцессы диагностировали рак. Об этом сообщает издание Hello! Королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что проблемы со здоровьем Кейт Миддлтон только скрепили ее связь с принцем Уильямом.

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