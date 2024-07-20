На Украине переквалифицировали дело о покушении на русофоба Фарион

Уголовное дело о нападении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, которое изначально было возбуждено по статье о покушении, переквалифицировано на статью об убийстве, 20 июля сообщает украинская Национальная полиция.
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