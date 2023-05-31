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Футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз одержал победу в Лиге Европы, обыграв «Рому»

Футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз одержал победу в Лиге Европы, обыграв «Рому»

Кубок вновь достается команде «Севилья». Тяжелейший матч с итальянским клубом перешел в серию пенальти, где удача улыбнулась «красно-белым».

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