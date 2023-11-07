Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от предложения украинского президента Владимира Зеленского посетить бывшую советскую республику.
Трамп отказался от предложения Зеленского посетить Украину
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да туда все западные лидеры по сто раз съездили. Надоело, наверное. Тот же борщ, то же сало...
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1 д.
Владимир Алтайцев
Трамп не меньшая гадина, чем Байден. Это он просто пиарится перед выборами
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1 д.
Надежда
Приглашение Доне зеля выдал после очередной дорожки, не сообразив, что Трамп хоть и лицедей в какой-то степени, но бегать под сирену в бомбоубежище, изображая налет русской авиации, не станет)☺️
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17 час.
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