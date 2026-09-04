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Царьград

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Маньяк рвётся на свободу. И у него есто шанс: 5 раз подобное уже сработало

Маньяк рвётся на свободу. И у него есто шанс: 5 раз подобное уже сработало

Он признан виновным в 11 убийствах, приговорён к 25 годам и назван в прессе "политеховским маньяком" - но теперь требует оправдания и пересмотра дела.

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