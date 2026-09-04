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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Перестал писать письма сам, все отдал ИИ-агенту

В одном уральском event-агентстве подсчитали: руководитель тратит около 2 часов в день на переписку, правки документов и постановку задач подрядчикам.

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