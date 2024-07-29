Расцвел от любви! Счастливый Григорий Лепс увез молодую невесту за границу

Певец нежно обнимал возлюбленную на фото. Григорий Лепс с невестой Социальные сетиНа девушку сразу полился хейт, недоброжелатели были убеждены, что Киба, если и не хочет обогатиться с помощью избранника, то, конечно же, намерена прославиться.
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