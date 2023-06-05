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Уйдут ли поставщики газа в Азию из-за падения цен в Европе

Уйдут ли поставщики газа в Азию из-за падения цен в Европе

Уйдут ли поставщики газа в Азию из-за падения цен в Европе Наталья МарковаСнижение цен на газ в Европе может привести к изменению направления поставок.

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