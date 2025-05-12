За места знаковые и комфортные. Выбор проектов обустройства территорий продолжается

Проголосовать за интересный новый объект для любимого города жители Салехарда могут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 12 июня.
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