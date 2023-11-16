Российский суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы назначил штраф рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) 40 тысяч рублей после того, как он не отправил в Министерство юстиции Российской Федерации отчётность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты .