Российский суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы назначил штраф рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) 40 тысяч рублей после того, как он не отправил в Министерство юстиции Российской Федерации отчётность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии