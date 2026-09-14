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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дитц о Кузнецове в «Сибири»: «Парень веселый, умеет шутить, расслаблять раздевалку. Но он тоже работает, не просто так играл на таком высоком уровне много лет»

Защитник «Сибири» Даррен Дитц высказался о влиянии форварда Евгения Кузнецова на атмосферу в команде.

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