Как спасти Россию от вымирания

Песков назвал уровень рождаемости в РФ катастрофическим для будущего нации. Русский народ вымирает, одновременно замещается мигрантами, что ведёт к гибели Русскую державу, мир-цивилизацию и русский суперэтнос.
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