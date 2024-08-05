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Как спасти Россию от вымирания

Как спасти Россию от вымирания

Песков назвал уровень рождаемости в РФ катастрофическим для будущего нации. Русский народ вымирает, одновременно замещается мигрантами, что ведёт к гибели Русскую державу, мир-цивилизацию и русский суперэтнос.

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