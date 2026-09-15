Владимир Путин направил поздравительное послание Юрию Норштейну

Глава российского государства Владимир Путин направил поздравительное послание к 85-летию народного артиста РФ, режиссера и художника анимационного кино Юрия Норштейна, отметив в нем его работы как образец безупречного художественного вкуса и мастерства .
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