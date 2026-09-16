NEW UPDATE FOR THE TRADE E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 epicangel MISS MY STOP BY 1 point and its going down fast lets hope for the best (top ticking).
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