На Украине начнут вручать повестки круглосуточно

«Страна.ua»: украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине смогут вручать повестки круглосуточно.
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