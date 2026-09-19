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Царьград

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ANA и JAL отменяют рейсы из-за тайфуна "Дуцзюань" 21-22 сентября

ANA и JAL отменяют рейсы из-за тайфуна "Дуцзюань" 21-22 сентября

Японские авиакомпании, включая ANA и JAL, предупреждают о задержках и возможных отменах рейсов из-за приближающегося тайфуна "Дуцзюань", который может ударить по столичному региону Японии 21-22 сентября.

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