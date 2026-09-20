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Татарстанда уздырылган экзит-полл нәтиҗәләре буенча «Бердәм Россия» алда бара

Татарстанда уздырылган экзит-полл нәтиҗәләре буенча «Бердәм Россия» алда бара

18-20 сентябрьдә узган Дәүләт Думасы депутатларын сайлау вакытында «Җәмәгатьчелек фикере – Татарстан» фонды сайлау участокларында сораштырулар үткәргән.

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