В Индии выявили значительный уровень молодежной безработицы

Почти в 250 округах более 25% индийской молодежи не занимаются ни какой-либо производительной деятельностью, ни получают образование, ни проходят какую-либо профессиональную подготовку, показало периодическое обследование рабочей силы (PLFS) на уровне округов за 2025 год, опубликованное 18 сентября министерством статистики.