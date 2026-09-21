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В Индии выявили значительный уровень молодежной безработицы

В Индии выявили значительный уровень молодежной безработицы

Почти в 250 округах более 25% индийской молодежи не занимаются ни какой-либо производительной деятельностью, ни получают образование, ни проходят какую-либо профессиональную подготовку, показало периодическое обследование рабочей силы (PLFS) на уровне округов за 2025 год, опубликованное 18 сентября министерством статистики.

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