Предприятия Урала рассказали студентам о своих вакансиях

В Екатеринбурге прошло ежегодное мероприятие "Время карьеры", организованное Уральским федеральным университетом, которое позволило студентам сделать первый шаг на пути к карьерному будущему в организациях страны.
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