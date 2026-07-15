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Дмитриев: ЕС и Британия должны знать своё место в роли вассалов

Дмитриев: ЕС и Британия должны знать своё место в роли вассалов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в роли спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, заявил, что Брюссель и Лондон выбрали неверный вектор – ориентироваться на статус так называемых «средних держав».

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