Дмитриев: ЕС и Британия должны знать своё место в роли вассалов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в роли спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, заявил, что Брюссель и Лондон выбрали неверный вектор – ориентироваться на статус так называемых «средних держав».