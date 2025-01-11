ОСН: в теплую зиму автомобиль нужно мыть как можно чаще

Зимой кузов автомобиля подвержен более сильному износу из-за реагентов, которыми посыпают дороги. Чтобы избежать ржавчины и потускнения различных элементов, машину следует мыть как можно чаще, сообщили в Общественной Службе Новостей.
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