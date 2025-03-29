Восстание гвардейцев. Как начинался Афган

В течение ночи с 27 на 28 декабря 1979 года 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия захватила ключевые объекты Кабула, включая Генеральный штаб, Центральный армейский корпус, дворец Дар-уль-Аман, службу разведки и контрразведки, штаб ВВС, министерство внутренних дел (Царандой), тюрьму для политзаключённых Пули-Чархи, радио и телецентр, а также ряд других объектов.