Русская весна

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Артиллерия Армии России уничтожает штурмовые группы ВСУ на северском направлении (ВИДЕО)

Артиллерия Армии России уничтожает штурмовые группы ВСУ на северском направлении (ВИДЕО)

Артиллеристы Армии России уничтожают штурмовые группы ВСУ на северском направлении. Артиллерийские расчеты, корректируемые операторами БПЛА, точными ударами уничтожили группу украинских боевиков, попытавшуюся пройти незамеченной к нашим позициям.

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