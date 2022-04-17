Из «Маски» выгнали Козерога: «Столько всего еще хотел исполнить»

В шоу «Маска» напряжение растет с каждым выпуском. Осталось совсем мало участников, а это значит, что зрители скоро узнают победителя этого сезона.
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