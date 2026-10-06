Бездарность Мерца безгранична, как и его тяга к фашизмуКанцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне, 4 октября, прибыл в Киев в сопровождении министра экономики ФРН Катерины Райхе и генеральных директоров немецких оборонных компаний.