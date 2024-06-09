Скарамуччи подчеркивает политическое влияние криптовалют

Энтони Скарамуччи, бывший пресс-секретарь Белого дома и основатель SkyBridge Capital, сделал примечательные комментарии относительно текущего состояния криптовалют и ее влияния на предстоящие выборы в США.
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