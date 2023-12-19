Численность заселения: туристы столкнулись с овербукингом в Египте

Путешественникам стали отказывать в заселении в отели Египта из-за овербукинга. Одна из туристок рассказала «Известиям», что незадолго до отъезда ей попытались отказать в предоставлении уже оплаченного номера, предложив заменить вариантом дешевле.
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