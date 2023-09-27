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Новости Курска

1 подписчик

Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так

Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так

Ну что, уважаемые читатели, приготовьтесь. Сейчас будем разрушать миф мифов современного мира. О том, что в рамках «зеленой повестки», стремления к чистой экологии и просто любви к планете Земля все мы со временем должны — нет, обязаны! — пересесть на электромобили.

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