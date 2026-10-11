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Яндекс Пэй: все ваши деньги в безопасности, ни одна запись не потеряна

Яндекс Пэй: все ваши деньги в безопасности, ни одна запись не потеряна

«Сегодня утром был повреждён ещё один дата-центр Яндекса, дом наших сервисов. Из-за этого многие из вас до сих пор не могут проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги.

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