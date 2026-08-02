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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков с хет-триком – лучший игрок матча «Оренбург» – «Зенит» с оценкой 9.4 по Индексу ГОЛа

Максим Глушенков получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Оренбургом» и « Зенитом » (0:3).

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