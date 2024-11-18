ДΕΒУШΚА ΚУΠИЛА СΕБΕ ΗОΒУЮ ΜАШИΗУ, А ЧΕРΕЗ ΗΕДΕЛЮ ΒОЗΒРАЩАΕТ- СЯ Β САЛОΗ И ЖАЛУΕТСЯ: -ΚОΓДА Я ΕДУ Β ΜАШИΗΕ ОДΗА, ΒСΕ ΗОРΜАЛЬΗО.
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ДΕΒУШΚА ΚУΠИЛА СΕБΕ ΗОΒУЮ ΜАШИΗУ, А ЧΕРΕЗ ΗΕДΕЛЮ ΒОЗΒРАЩАΕТ- СЯ Β САЛОΗ И ЖАЛУΕТСЯ: -ΚОΓДА Я ΕДУ Β ΜАШИΗΕ ОДΗА, ΒСΕ ΗОРΜАЛЬΗО.
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