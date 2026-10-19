Папы в Смоленской области имеют право и на другие меры поддержки Более 900 работающих отцов в Смоленской области получают от регионального отделения Социального фонда России пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
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