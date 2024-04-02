Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин назначит в мае своего преемника

Путин назначит в мае своего преемника

Сегодня 484 прочитали После состоявшихся мартовских президентских выборов, следующим главным событием в политическом календаре значится майская инаугурация Владимира Путина — его официальное вступление на новый уже пятый по счёту срок.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Мишустин останется, счетную возглавит кто то из нынешнего кабмина, под него и держали должность вакантной !!!
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58 мин.

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