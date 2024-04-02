Путин назначит в мае своего преемника

Сегодня 484 прочитали После состоявшихся мартовских президентских выборов, следующим главным событием в политическом календаре значится майская инаугурация Владимира Путина — его официальное вступление на новый уже пятый по счёту срок.
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