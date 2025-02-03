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Врачи предупредили об опасностях «вишневой» зимы

Врачи предупредили об опасностях «вишневой» зимы

Необыкновенно теплую зиму называют вишневой. Такое наименование зародилось потому, что синоптики используют буро-бордовые тона для обозначения на картах температурных аномалий, где климатическая норма превышена на 5-6 градусов.

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