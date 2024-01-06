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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители Алтая в 2023 году сдали 48 единиц незаконного оружия и получили за это деньги

Жители Алтая в 2023 году сдали 48 единиц незаконного оружия и получили за это деньги

За незаконное хранение могут посадить и в тюрьму, но если сдать ружье добровольно, могут дать даже вознаграждение Жители Алтайского края в течение 2023 года добровольно сдали 48 единиц оружия, которое хранили у себя незаконно.

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