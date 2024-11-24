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Плохая сделка по Украине хуже, чем никакой, но может выйти, как в Афганистане – The Washington Post

Плохая сделка по Украине хуже, чем никакой, но может выйти, как в Афганистане – The Washington Post

Плохая сделка по Украине хуже, чем никакой, но если Трамп покинет Украину расчлененной, это станет поражением и для Киева и для Штатов – говорится в редакционной колонке принадлежащего основателю компании Amazon Джеффу Безосу издания The Washington Post.

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