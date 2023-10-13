Израиль предупредил ООН о готовящейся атаке: Миллион палестинцев должны эвакуироваться за 24 часа

1,1 миллиона палестинцев должны переехать на юг сектора Газа под угрозой наземного вторжения армии ИзраиляОрганизацию объединённых наций предупредили о готовящейся наземной операции ЦАХАЛ (армии Израиля) на территории сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии