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Несекретные материалы

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«США – больше всех»: Зеленский заявил, что украинская и американская команды готовы к сделке по ресурсам

«США – больше всех»: Зеленский заявил, что украинская и американская команды готовы к сделке по ресурсам

Глава киевского режима признался, что вынужден был пойти на полное сотрудничество с администрацией Трампа, поручившего своей команде проработать некие детали будущего прекращения огня на Украине, причем на определенных условиях.

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