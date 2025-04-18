Отжиги сухой травы проведут сегодня в Ленинском районе Иркутска

Профилактика стихийных палов продолжается в Иркутске. Сегодня, 18 апреля, отжиги проведут на нескольких пространствах в Ленинском районе: на станции Батарейной в районе улицы Набережной, 2а (площадь 14 га), в СНТ «Ангара-3» (площадь 10 га) и на полях в районе улицы Курганской (3 га).