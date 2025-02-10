На современной базе: самоходный миномёт M1287 Семейство техники ФЬЗМю Самоходный миномёт XM1287 — крайний слеваНедавно в США началось серийное производство бронетехники перспективного семейства AMPV.
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На современной базе: самоходный миномёт M1287 Семейство техники ФЬЗМю Самоходный миномёт XM1287 — крайний слеваНедавно в США началось серийное производство бронетехники перспективного семейства AMPV.
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