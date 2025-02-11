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7 рецептов сочного мяса по-французски из свинины - беспроигрышный вариант для праздничного стола

7 рецептов сочного мяса по-французски из свинины - беспроигрышный вариант для праздничного стола

Сочетание нежной свинины, ароматных специй и румяной сырной корочки никого не оставит равнодушным! Свинина по-французски в духовке с ананасами и сыром Фото: Любимые Рецепты 🔸Свинина 200 г 🔸Ананас консервированный 2 кружочка 🔸Сыр твердый 30 г 🔸Майонез 1/2 ст.

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