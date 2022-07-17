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Скончался бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус

Скончался бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус

Федерация шахмат России Бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Николай Крогиус скончался в возрасте 91 года, сообщает Федерация шахмат России (ФШР)Крогиус ушел из жизни 14 июля в Нью-Йорке, причины его смерти не раскрываются.

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