В Пхеньяне установят мемориал, посвященный боям в Курской области

КНДР подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области, назвав это возможностью отразить яростное вторжение отборных военных контингентов ВСУ, вооруженных сверхсовременной западной техникой и оружием.
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